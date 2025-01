Bergamonews.it - La coltellata, la stretta di mano, gli spari: l’esatta ricostruzione dell’omicidio di Pontirolo

Pontirolo Nuovo. Emergono nuovi dettagli su quanto successo sabato 28 dicembre a Pontirolo Nuovo, quando il 42enne Roberto Guerrisi è stato freddato a colpi di pistola dal 58enne Rocco Modaffari.Guerrisi era armato di coltello quando, intorno alle 14, è entrato in auto nel piazzale della ditta Db Car per chiedere spiegazioni alla famiglia Bonfiglio, in merito alla denuncia che la figlia 20enne aveva presentato contro il fidanzato, per dei presunti maltrattamenti.Quanto accaduto dopo è ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bergamo Stefano Storto. Nel piazzale dell’autorimessa Guerrisi ha trovato il fidanzato della figlia, insieme al padre e a un giovane senegalese, legato a un’altra ragazza di casa Bonfiglio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Treviglio e del Nucleo investigativo di Bergamo, “gli animi già accesi per la veemenza di Guerrisi si infiammavano al colpo da questi sferrato al volto” del titolare della ditta, arrivando ad una zuffa culminata con unavibrata alla spalla del ragazzo senegalese, mentre Guerrisi si trovava accerchiato dagli altri contro la propria auto.