Lidentita.it - Kiev chiude il gas, l’Ue rassicura: quanto ci costa la guerra

Leggi su Lidentita.it

il gas all’Europa e, al di là dellezioni giunte da Bruxelles, si arroventano le quotazioni sul Ttf di Amsterdam. L’Ucraina, a cominciare dal presidente Volodymyr Zelensky, ha esultato per lo stop all’arrivo di materie prime energetiche dalla Russia fino all’Europa. Per il governo ucraino il mancato rinnovo alle concessioni per Gazprom rappresenta .il gas,cilaL'Identità.