Pianetamilan.it - Juventus-Milan, probabili formazioni: le scelte per la Supercoppa | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Nella seconda semifinale diItaliana a Riad,si giocano l'accesso alla finale del 6 gennaio. Ecco leNella seconda semifinale diItaliana a Riad,si giocano l'accesso alla finale del 6 gennaio. Ecco le. Thiago Motta con la rosa quasi al completo vuole rilanciare Cambiaso e punta su Vlahovic per vincere il suo primo trofeo. Sergio Conceiçao, che affronta il figlio Francisco, fa il suo esordio sulla panchina rossonera, scegliendo il 4-3-3. Ancora spazio per Jimenez nel tridente offensivo e per Bennacer, che torna titolare. Queste ledida Gazzetta.it.