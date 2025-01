Ilmessaggero.it - Juventus-Milan, le pagelle: la svolta di Conceicao (7), troppi errori per Vlahovic (5). Musah (7) sveglia il Diavolo

Leggi su Ilmessaggero.it

Ilha vinto in rimonta per 2-1 contro lanella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Un successo importante per i rossoneri, arrivato nel secondo tempo grazie al rigore realizzato.