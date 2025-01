Calcionews24.com - Juve Milan questa sera, Capello: «I bianconeri devono dare segnali di crescita, i rossoneri di orgoglio»

Leggi su Calcionews24.com

di Supercoppa Italiana in campo: le parole del doppio ex della sfida Fabio, ecco cosa si aspetta di vedere Alla Gazzetta dello Sport, così Fabioha parlato in vista della sfida tradi. LE PAROLE – «Vediamo se uno tra Motta e Conceiçao ci sorprende tipo Gasp. A parte gli scherzi, mi aspetto una .