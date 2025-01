Sbircialanotizia.it - Iraniano arrestato a Malpensa, il 15 decisione su domiciliari

Leggi su Sbircialanotizia.it

Mohammad Abedini ha incontrato in carcere il suo legale: "Incredulo per le accuse mosse. Pregherò per Cecilia Sala e per me" Sarà il prossimo 15 gennaio alle ore 9 l’udienza in Corte d’appello per decidere suia Mohammad Abedini, l'ingegnere38enneall'aeroporto dilo scorso 16 dicembre dalla Digos. I giudici .