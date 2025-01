Pianetamilan.it - Inzaghi su Fonseca: “Ha fatto una buona Champions, purtroppo noi allenatori…”

Leggi su Pianetamilan.it

Dopo la conferenza stampa odierna da Riyad, il tecnico dell'Inter, Simone, ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset in vista della Supercoppa contro l'Atalanta, in programma domani sera. Tra le domande, non poteva mancare quella sull'ex compagno di squadra Sergio Conceição, recentemente diventato allenatore del Milan. Ecco le parole di. "noi allenatori siamo sempre soggetti ai giudizi. Perdispiace perché è un ottimo allenatore e un'ottima persona. Non ha avuto grandissima continuità in campionato, ma haunae una partita di Coppa Italia ottima. Conceicao ha giocato con me e sarà un piacere incontrarlo e sfidarlo come è già successo in passato". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Pellegatti: "Dani Olmo come Beckham. Ecco perché"