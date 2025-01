Fanpage.it - Investita sulle strisce, Sandra muore dopo 10 giorni di agonia: era sopravvissuta a un tentato femminicidio

È morta10diPegoraro, 52 anni: è statada un suv mentre attraversavapedonali a Padova in via Pontevigodarzere. Nel 2022 è scampata ad un tentativo di: l'ex compagno l'ha accoltellata e ha provato a gettarle della candeggina in faccia.