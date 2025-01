Fanpage.it - Inter-Milan è la finale di Supercoppa italiana. Juve autolesionista, in 4′ fa 2 errori clamorosi

Leggi su Fanpage.it

I rossoneri ribaltano il risultato nella ripresa, in 4 minuti cambia tutto per due clamorose ingenuità dei bianconeri: Locatelli provoca un rigore per unvento maldestro su Pulisic, grottesca l'azione dell'1-2 con Di Gregorio colpevole.