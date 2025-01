Unlimitednews.it - Inter in finale di Supercoppa, Dumfries piega l’Atalanta

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – E’ l’la prima finalista dellaitaliana, grazie al successo per 2-0 sulche vale agli uomini di Simone Inzaghi la possibilità di difendere per la terza volta un titolo che conquista inrottamente dal 2021. La doppietta dia firmare la vittoriaista, cona secco nonostante un gol annullato e svariate occasioni sotto porta. La prima chance della gara ce l’avrà l’, al 10?, sul piazzato battuto da Calhanoglu e girato in porta da Lautaro che trova però la risposta reattiva di Carnesecchi. Risponde la Dea, cinque minuti più tardi, sul rilancio aereo impreciso di Bastoni che regala un pallone pulito a Scalvini, non bravo di testa a dare la giusta forza al pallone bloccato poi da Sommer. Buon ritmo e occasioni che non stentano ad arrivare, con ancora l’e Lautaro protagonisti nel duello aperto con Carnesecchi, costretto al doppiovento in tuffo – prima sull’argentino e poi su Dimarco – per evitare lo svantaggio al termine di una buona azione in verticale dell’undici di Inzaghi.