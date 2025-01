Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, Conte può esultare: c’è una speranza

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calcio Napoli – In casa partenopea bisogna registrare degli aggiornamenti sulle condizioni di.Il Napoli è primo in classifica, anche se questa volta insieme all’Atalanta. Tuttavia, visto che i bergamaschi non giocheranno nel prossimo weekend a causa della Supercoppa italiana, i partenopei hanno l’occasione di chiudere il girone di andata davanti a tutti. Anche se i partenopei non avranno di frone a loro un match facile, anzi.La squadra di Antonio, infatti, sabato prossimo saranno di scena allo Stadio Artemi Franchi per sfidare la Fiorentina di Raffaelle Palladino. Quella contro i viola, tra l’altro, sarà anche più difficile, visto che sarà la prima gara senzacontro una big del nostro campionato. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare un importante aggioranmento sul centrale ex Torino.