Indice Igi in aumento | il valore del 3 gennaio sale a 5091 euro al MWh

Indice Igi in aumento: il valore del 3 gennaio sale a 50,91 euro al MWh

Ildell'Igi (Italian gas Index) per il 3è pari a 50,91al MWh, in rialzo rispetto al 2attestatosi a 50,80al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L', calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.