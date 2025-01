Anteprima24.it - Incidenti sulle strade irpine, doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 1 minutoIdeldi Avellino durante la mattinata di oggi tre gennaio sono stati impegnati per duestradali successi a poca distanza l’uno dall’altro.Il primo si è verificato alle ore 09’35 nel comune di Chiusano San Domenico sulla SS 400 al Km. 5 dove due autovetture si sono scontrate. Nel violento impatto una ragazza di 26 anni originaria di Castelvetere Sul Calore, rimaneva incastrata nell’abitacolo e dopo averla estratta è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti che insieme alla donna alla guida dell’altra auto venivano trasportate presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposte a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza daidele i Carabinieri della Stazione Montemarano – Castelfranci effettuavano i rilievi dell’accaduto.