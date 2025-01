Quicomo.it - Incidenti a ripetizione contro lo spartitraffico non segnalato a Lora

Leggi su Quicomo.it

In via Oltrecolle, nei pressi del cimitero dia Como, unoprivo di adeguata segnaletica sta diventando una vera e propria trappola per gli automobilisti. Nel giro di due giorni, due veicoli hanno subito danni significativi in seguito a urtilo.Il.