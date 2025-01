Modenatoday.it - Incendio in una colombofila a Soliera, morti 17 esemplari

Leggi su Modenatoday.it

Intorno alle ore 20 di ieri sera si è sviluppato unin un basso comodo a, in via Serrasina. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Carpi per domare le fiamme, operazione avvenuta senza grandi difficoltà in quanto il rogo non era.