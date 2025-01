Incendio in casa nel Pisanomuore donna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.14 Unadi 72 anni è morta in unscoppiato ina Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto dell'appartamento:quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme hanno rinvenuto il corpo dellaormai privo di vita. Sulle cause dell'sono in corso accertamenti. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito il propagarsi dell'ad altri appartamenti.Laè stata dichiarata inagibile.