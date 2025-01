Bresciatoday.it - In valle c'è un nuovo McDonald's: 40 assunzioni, 250 posti a sedere, aperto tutti i giorni

È stato ufficialmente inaugurato il primo giorno dell'anno il's di Edolo, il secondo della Valcamonica e il diciassettesimo in tutta la provincia: è posizionato in Via Marconi, affacciato sulla Strada statale 42, oradalle 9 alle 23, il venerdì e il sabato.