Sbircialanotizia.it - In Francia il 3 gennaio si muore di più, lo strano record da 20 anni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dagli eccessi delle feste alle cure rimandate le possibili cause Il 3, in, sidi più. Dati alla mano, è infatti il terzo giorno dell'anno, da vent', quello in cuiil maggior numero di francesi. L'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici diparla chiaro: da due decenni il 3 .