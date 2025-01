Latinatoday.it - Il volo della Befana a Latina: le strade chiuse domenica 5 gennaio

Leggi su Latinatoday.it

Ladei vigili del fuoco, come da tradizione, è pronta a scendere dalla torre civica del Comune di. Un appuntamento che ormai da anni, per la gioia di piccoli e grandi, si ripete nel pomeriggio che anticipa il giorno dell'Epifania in piazza del Popolo e avvicina alla chiusura del.