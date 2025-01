Fanpage.it - Il suo grande amore è morto, Andrzej Stekala non ce la fa più a tacere: “Sono gay, era il mio tutto”

La morte del compagno, cui era legato da otto anni, è stato un dolore grandissimo per il saltatore con gli sci polaccoe gli ha fatto decidere di raccontare al mondo il suo, dopo averlo sempre nascosto: "Ci siamo amati in silenzio, da oggi non voglio più nascondere chi sono".