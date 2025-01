Monzatoday.it - Il quartiere dove muoversi sarà più semplice con la nuova passerella pedonale all'insegna del green

Leggi su Monzatoday.it

Addio alle scale: al loro posto arriverà un agevole percorso, con pavimentazione in masselli autobloccanti e un filare di alberi, per rendere più piacevole la passeggiata. Cambia il volto di una parte deldi San Rocco: dopo la realizzazione della pista ciclabile lungo via.