Ilpescara.it - Il Pnalm auspica un 2025 di maggior rispetto per la natura con il video di due giovani orsi: forse i figli di Amarena [VIDEO]

Leggi su Ilpescara.it

Ha scelto unin cui si vedono duedi, il Parco nazionale d’Abruzzo per salutare il 2024 per augurare unche accompagni “verso unae consapevolezza del complesso mondo deglimarsicani e più in generale dellaevitando, quanto più.