Leccotoday.it - Il piccolo comune lecchese con oltre 250mila euro di multe in un anno

Leggi su Leccotoday.it

Non solo la nota tolleranza zero contro l'abbandono di rifiuti. A Pescate sono diverse anche leelevate per il mancato rispetto del codice della strada allo scopo di garantire maggiore sicurezza. È quanto emerge dai dati illustrati oggi dal sindaco Dante De Capitani. In totale - nel paese.