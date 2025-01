Quotidiano.net - Il Milan conquista la finale di Supercoppa italiana: battuta la Juventus 2-1

Ilsi è qualificato per ladellabattendo 2-1 laa Riad e affronterà l'Inter nelladel 6 gennaio. I bianconeri sono andati in vantaggio al 21' pt con Yildiz e hanno controllato la partita sprecando alcune occasioni per il raddoppio, anche a inizio ripresa. Ilsi è fatto vivo solo con una palla messa fuori da due passi da Theo Hernandez ma poi Pulisic si è procurato un rigore che ha trasformato per l'1-1 al 26' e alla mezz'ora uno sfortunato autogol di Gatti ha ribaltato il risultato.