Baritoday.it - Il mangianastri: bento e Ti in concerto a Putignano

Leggi su Baritoday.it

Queste feste natalizie ci avranno riempito per bene lo stomaco, ma è giusto farvi venire un primo languorino con ciò che stiamo preparando per le prossime settimaneSempre prodotti autoctoni ma di altissima qualità!Altri tre appuntamenti per conoscere al meglio sette nuovi progetti di.