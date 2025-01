Lalucedimaria.it - Il male cosa si inventa per attirare le anime e strapparle a Gesù?

Leggi su Lalucedimaria.it

Qualcuno ha posto la suddetta domanda a Chat GPT, ed ecco qual è stata la sorprendente risposta dell’Intelligenza Artificiale (IA). Viviamo in un mondo in cui la tecnologia è diventata una costante nelle nostre vite. Le innovazioni in questo settore sono davvero tantissime. Come sempre, ci sono degli aspetti positivi ed altri negativi. Ogni cambiamento, . L'articolo Ilsiperle? proviene da La Luce di Maria.