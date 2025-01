Sport.quotidiano.net - Il lutto. Un minuto di silenzio sui campi per Agroppi

Su tutte le gare del fine settimana sarà osservato undi raccoglimento per commemorare la scomparsa di Aldo, ex bandiera del Torino, allenatore e commentatore sportivo. È quanto ha deciso la Federcalcio. "Questa scomparsa – ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc – rappresenta un grave perdita per il calcio italiano. Da calciatore prima e da allenatore poi ha attraversato decenni da protagonista mostrando ottime qualità tecniche e grande personalità. Caratteristiche che ha conservato anche come commentatore, sempre vero e mai banale".