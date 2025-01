Ilrestodelcarlino.it - Il Loreto trionfa nell’under 15. Appuntamento a primavera

Si è chiuso ancora con un grande successo di partecipazione e di immagine per la nostra città il tradizionale "Ciao Rudy", torneo nazionale di Natale giunto ormai alla 24esima edizione. E’ il momento di tirare le somme. A questa edizione invernale hanno partecipato ben 45 squadre, provenienti da 11 regioni, ma avrebbero potuto essere almeno 20 in più se fossero stati disponibili altri hotel, un annoso problema che il turismo sportivo si trova ad affrontare nella stagione fredda. Circa 800 persone al giorno tra atleti, allenatori e dirigenti con molti genitori e parenti al seguito, per 2.000 presenze. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Pesaro, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, e del Coni regionale. Grazie all’esperta organizzazione e alla collaborazione di Apahotels il torneo è andato molto bene, ricevendo i complimenti da tutti i partecipanti.