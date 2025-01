Lidentita.it - Il lato oscuro dei profili generati dall’intelligenza artificiale sui social

Leggi su Lidentita.it

media sono da sempre terreno fertile per l’innovazione, ma anche per le controversie. L’ultima frontiera di questa evoluzione è rappresentata dai(IA), entità virtuali che interagiscono con gli utenti, raccontano storie e creano contenuti. Per alcuni, questisono un divertente passatempo, una novità interattiva che arricchisce l’esperienza online. . IldeisuiL'Identità.