Il documentario su Fumagalli e la sua Candy

“La storia di Peppino. La, le imprese, la famiglia”, per la regìa di Massimiliano Finazzer Flory (nella foto) è il nuovo e atteso, in streaming su Mediaset Infinity, che narra l’incredibile evoluzione di un’officina e del suo fondatore Edenpadre di Peppino, partita con quattro addetti in una piccola cittadina della Brianza, che si trovò ad essere una holding mondiale con migliaia di dipendenti e miliardi di fatturato. Una storia famigliare che tanti non conoscono. Una rivoluzione industriale nata in una piccola fabbrica della Brianza che cambiò nel mondo i costumi e i consumi diventando una grande industria:. Unsulla storia di un’epoca, di una famiglia che con gli elettrodomestici, un capitano di impresa Peppinoe i suoi fratelli Enzo e Niso e con latrasformarono la società contribuendo all’emancipazione del lavoro femminile.