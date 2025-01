Ilrestodelcarlino.it - Il club di Borgo Sisa è di bronzo alla Coppa del Mondo giovanile

È stato ricco di soddisfazioni il 2024 del Johnny’s Karate, con ben cinque suoi atleti che si sono classificati nei primi venti posti dei loro rispettivi ranking nazionali. Nella quinta tappa didelsvoltasi a Jesolo, Sebastian Foschi ha confermato il suo valore vincendo la medaglia di. Un risultato che gli ha permesso di essere il primo assoluto nel ranking nazionale nella categoria Juniores -55 kg, che sarà fondamentale per le convocazioni ai Campionati Europei in programma a febbraio in Polonia. Altri risultati di prestigio lo ha ottenuto Alessio Pinto nel kata (forme) che ha vinto l’oro sia all’Open di Maribor che all’Open di San Marino. Sempre in Slovenia, è arrivato ilper Thiago Fragorzi, classe Under 14 +55 kg, l’argento per Andrea Nasso, cadetto -70 kg e il quinto posto per Michael Mazzoni Angelini (Juniores -68 kg)sua prima esperienza internazionale.