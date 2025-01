Foggiatoday.it - Il Cerignola ufficializza l'arrivo di Volpe: ai dettagli il ritorno di Achik

Leggi su Foggiatoday.it

È Giovanniil primo volto nuovo del mercato in entrata delnella finestra invernale di questa stagione. L'attaccante arriva dal Catanzaro in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento di determinate condizioni (promozione in serie B). .