Repubblica.it - Il blocco di TikTok in Albania è diverso da tutti gli altri

Le motivazioni di Tirana tirano in ballo la psiche degli adolescenti, non questioni di sicurezza nazionale. L’omicidio di un 14enne che ha dato il via al provvedimento lampo, la reazione dell’azienda, il dibattito politico che si è sviluppato contro la decisione del premier Rama