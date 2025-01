Fanpage.it - Il bacio di oggi tra la Luna e Venere è la prima congiunzione astrale dell’anno: a che ora vederla

Leggi su Fanpage.it

Nel cielo sudoccidentale è in corso una spettacolaretra la falce dicrescente e il "Pianeta dell'Amore". Ecco come e dove vedere il primoceleste dell'anno, anche in diretta streaming.