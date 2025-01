Forlitoday.it - I segni più forti del 2025: l'oroscopo di Paolo Fox per amore, lavoro e fortuna

Leggi su Forlitoday.it

Ilsarà l'anno del Leone e dell'Ariete. Con il tradizionale motto "non credere, ma verificare, perchè l'astrologia non è una scienza, ma una disciplina",Fox ha annunciato durante l'ultima puntata del 2024 di 'Domenica In' l'del nuovo anno. Per l'Ariete il nuovo anno sarà da.