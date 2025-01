Temporeale.info - I saldi iniziano in ritardo, allarme tra i consumatori

Leggi su Temporeale.info

C’è grande attesa per l’uscita dei. Milioni dinon vedono l’ora di sfruttare questo determinato periodo. Il periodo deiè uno dei momenti più attesi dell’anno, specialmente nell’ultimo decennio. L’aumento dei costi è palese in qualsiasi tematica, sia per quel che riguarda i costi del cibo che dell’abbigliamento e ormai il caro . L'articolo Iintra iTemporeale Quotidiano.