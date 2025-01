Linkiesta.it - I buoni propositi di chi mangia per lavoro

Roberta Schira, scrittrice, critica gastronomica del Corriere della SeraQuale ristorante italiano sogni di visitare nel 2025?Enrico Crippa, Piazza Duomo ad Alba. Mi vergogno a dirlo, ma è l’unico di alta cucina che mi manca. Crippa non è solo uno chef, è un botanico dei sapori, un poeta del dettaglio. Voglio comprendere da vicino come riesca a trasformare un’insalata in un manifesto di perfezione estetica e gustativa.E nel mondo?Il Fyn di Città del Capo, Sudafrica. Una cucina che intreccia tradizione giapponese e africana, trasformando il passato coloniale in una narrativa di speranza e rinascita attraverso i sapori. Quale vino vorresti assaggiare?Un Etna Rosso di Salvo Foti, perché nei vini dell’Etna c’è il respiro del vulcano, la forza della natura che plasma il gusto. È un vino che racconta la lotta tra distruzione e rinascita, qualcosa di ancestrale che va oltre il semplice piacere del bere.