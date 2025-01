Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Nostradamus. Passano gli anni. Passano gli uomini, le istituzioni. C’è una sola cosa che non tramonta mai: le profezie di Nostradamus. Re del clickbaiting a 500 e passa anni dalla morte, compulsato e commentato che manco i testi sacri. E poi dice che non c’aveva ragione, il povero Chesterton. Avremmo smesso di credere in . HotL'Identità.