Trentotoday.it - "Ho sentito un vetro rompersi". E i carabinieri trovano il ladro in giardino

Leggi su Trentotoday.it

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte, quando aidi Egna è arrivata la telefonata di un cittadino che segnalava di averuninfrangersi in un’abitazione privata in via Gries; dettaglio non trascurabile, in quel momento i proprietari non erano in casa.I.