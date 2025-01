Davidemaggio.it - Helena Prestess su Ilaria Galassi: “Spero venga squalificata”

Leggi su Davidemaggio.it

ha davvero messo le mani addosso alo scorso 31 dicembre? E’ questo il mistero che si sta trascinando da diversi giorni all’interno della casa del Grande Fratello. Subito dopo la ventesima puntata, le due concorrenti hanno discusso in maniera piuttosto accesa e pare che tra di loro sia scoppiata una vera e propria aggressione fisica.ha scelto di nominarepoiché non ha gradito alcune domande che ha fatto al figlio Riccardo nel corso di una precedente diretta. Nello specifico,ha chiesto al bimbo se il padre l’avesse tradita con qualche amichetta durante il suo soggiorno nella casa. L’ex Non è la Rai si è così scagliata contro, intimandole di non nominare mai più suo figlio all’interno del gioco. Una situazione tesa che è sembrata arrivare ad un punto di non ritorno quando Chiara Cainelli, a favor di telecamera, ha detto apertamente chestava mettendo le mani addosso a