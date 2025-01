Lidentita.it - Guerre e carovita, le grandi paure degli italiani

Leggi su Lidentita.it

Aglifanno paura lee il: Dopo aver digerito zampone e lenticchie, glitornano alla realtà e non credono per niente alla retorica dell’anno che verrà. Due su tre ritengono che il Paese non farà miglioramenti di sorta e addirittura il 40%teme una recessione. I numeri del report ., leL'Identità.