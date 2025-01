Liberoquotidiano.it - Governo: Meloni, 'mire economiche Musk? Mia bussola interesse Italia'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Ho lavorato e lavoro per avere maggiori investimenti ine valutato l'utilità di ogni investimento con la lente dell'nazionale, non con quella delle idee politiche o dell'amicizia di chi investe. Questo lo facevano altri". Così la presidente del Consiglio Giorgiain un'intervista a '7', il settimanale del Corriere della Sera, in merito alle 'indi Elon, per lei "una grande personalità del nostro tempo, un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro. Trovo naturale poter dialogare con lui". La presidente del Consiglio rimarca come "ladella mia azione è la difesa dell'nazionale. E questo include, ovviamente, anche la necessità di contemperare le istanze di partecipazione e innovazione con le esigenze di sicurezza.