Liberoquotidiano.it - Governo: Meloni, 'maggioranza litigiosa? Confronto come in ogni famiglia'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Nella sua"ci si confronta,d'altronde succede in tutte le famiglie che si rispettino. Il centrodestra è composto da forze politiche diverse, ognuna con la propria identità ma che sa sempre trovare una sintesi. Condividiamo una visione del mondo, e ci riconosciamo sui valori fondamentali. Questa è la nostra forza, da trent'anni a questa parte. Dopodiché, le maggioranze davvero litigiose hanno il problema di non riuscire a fare nulla, francamente". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista a '7', il settimanale del Corriere della Sera, risponde a chi le chiede se la sua 'squadra' non sia troppo