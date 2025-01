Oasport.it - Golf, Tom Hoge dirige il The Sentry. Alle Hawaii tanti score bassi

Un bel susseguirsi di nomi in cima alla classifica del The, torneo che apre la stagione del PGA Tour, più precisamente a Kapalua, sull’isola di Maui.A guidare il leaderboard è lo statunitense Tom, avanti di un colpo (ha chiuso le prime 18 buche in -9) sul connazionale Will Zalatoris e sul giapponese Hideki Matsuyama, fermi a -8.ha portato in club house unoquasi perfetto: 6 birdie e un bogey sulle prime 9, 4 birdie sulle seconde.Il percorso del PlantationClub si è rivelato ancora una volta molto giocabile.glisotto par (40 su 59 iscritti alla gara). Tra questi, si fa vedere subito tra le prima posizioni Collin Morikawa. L’americano, con un ottimo -7 di giornata, è in T4 insieme a Cameron Young e al canadese Corey Conners.Leggermente dietro ma comunque in gara con i 3 giorni diche si prospettano davanti anche lo svedese Ludvig Åberg e l’americano Max Homa che hanno chiuso il primo giro in -4, il norvegese Viktor Hovland, appaiato allo scozzese Robert McIntyre in T23 a -3 insieme all’australiano Jason Day.