Ilgiornaleditalia.it - Gli hater contro Cecilia Sala: "Incantatrice di serpenti, implora di tornare ma voleva lasciare marcire i marò in terra straniera"

In carcere le avrebbero tolto gli occhiali, ma alcuni hanno fatto anche notare che “Non esiste una sola foto di lei con gli occhiali. Forse intendeva da sole" Mentre la giornalistaè detenuta in Iran nel carcere di Evin in condizioni difficili, senza un letto, con scarsissimo cib