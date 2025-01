Lanazione.it - Gli Etruschi fra Pitigliano e Vulci. Mostra prorogata

Il Comune diha prorogato la-evento "Guerra e Pace. Significati e simboli del rango e del potere nei contesti funerari vulcenti", che rimarrà aperta al pubblico fino al 30 gennaio nel Museo archeologico "Enrico Pellegrini". Laoffre un’occasione unica per riflettere sui legami storici tra l’insediamento etrusco die la potente città di, la cui influenza culturale ed economica si estese dalla costa tirrenica fino all’Etruria interna, attraversando la media valle del Fiora. "L’esposizione ha riscosso molti apprezzamenti – afferma Irene Lauretti, assessora alla Cultura di–, per questo abbiamo deciso di prorogarla fino a tutto il mese di gennaio. Con questa-evento il Comune conferma il suo interesse per la valorizzazione della storia etrusca del territorio come elemento identitario culturale e di richiamo per il turismo.