Lopinionista.it - Geolier il 27 settembre calcherà per la prima volta il palco dell’Arena di Verona

Dopo aver scalato tutte le classifiche e infranto molti record nel 2024,inaugura il nuovo anno con un annuncio live molto importante: il 27, per lanella sua carriera,ildi uno dei luoghi simbolo della musica italiana, l’ARENA DI. Un appuntamento speciale nell’iconica cornice dell’anfiteatro veronese, che chiuderà una grande stagione live dell’artista, che lo vedrà nei palasport invera e per ben due live all’Ippodromo di Agnano a Napoli in estate.