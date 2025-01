Gemelli una protesi di caviglia ‘su misura’ rimette in piedi un uomo di 80 anni

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 3 gennaio 2024 – Il signor Mario ha 80e, dopo aver lavorato per tutta la vita come coltivatore diretto, ancora oggi, nonostante glie gli acciacchi, continua ad occuparsi del suo orticello in una campagna in provincia di Viterbo. Ma Mario ha una sua storia clinica complessa e articolata, iniziata 10fa quando, a causa di un dolore sempre più forte e insistente alla gamba destra effettuava una visita ortopedica. Dopo una serie di esami, lo specialista consultato comunicava a Mario che quei fastidi erano procurati da un tumore osseo raro (un adamantinoma) a carico della tibia.Il paziente veniva dunque trattato con una resezione del tumore con impianto di mega-di tibia prossimale (cioè nell’area vicino al ginocchio). Ma i problemi non erano finiti. Dopo circa un anno dall’intervento, compariva una grave infezione dellaimpiantata e questo porta Mario a una serie di complessi interventi chirurgici, esitati con l’impianto di unatotale di gamba e diin titanio, rivestita in argento per proteggerlo dalle infezioni.