Ilpiacenza.it - Gas Sales, buttarsi alle spalle le critiche e voltare pagina

Leggi su Ilpiacenza.it

La GasBluenergy Piacenza si rituffa in campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano di Verona. Domenica 5 gennaio 2025 sarà impegnata a Taranto, ore 15.30, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega. Sfida numero nove quella in arrivo contro la formazione.