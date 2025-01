Lapresse.it - Gas, prezzo in rialzo. Arera: “Ma non torneremo a livelli 2022”

Ildel gas è inma per gli addetti ai lavori non dovremo tornare aidel. Per il primo trimestre del 2025 “le quotazioni all’ingrosso del Gas avranno sicuramente un andamento rialzista, ma non ci aspettiamo una pressione simile a quella del, quando c’è stato un uso strumentale dell’energia”, ha dichiarato, in un’intervista a Repubblica, Stefano Besseghini, presidente dell’(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Dal primo gennaio il colosso russo Gazprom ha interrotto le forniture di gas che passano attraverso l’Ucraina. “Mi aspetto quotazioni – prosegue – che al massimo raggiungano i 50, 55 euro a megawattora per il Gas, prezzi sicuramente alti, ma lontani dai 130, anche 150 euro del. Potrebbe aiutarci anche il clima, se le temperature a partire dalla seconda metà di gennaio non si irrigidiscono”.